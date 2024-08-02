"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet Inc. на уровне "держать" и оставляет целевую цену на уровне $165,8, что предполагает потенциал снижения на 3,3% без учета дивидендов на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании.

"Недавно Alphabet опубликовала отчет о финансовых результатах за 2Q 2024, где превзошла ожидания аналитиков по выручке и чистой прибыли на акцию, однако сильно разочаровала инвесторов тем, что выручка от платформы YouTube оказалась хуже прогнозов. Выручка от рекламного бизнеса компании продолжает расти, но темпы замедляются. Это не касается облачной выручки, которая растет не хуже конкурентов. В целом отчет Alphabet вышел максимально нейтральным, поэтому мы подтверждаем наши рекомендации по акциям компании", - пишет эксперт Никита Степанов.

Alphabet - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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