Рубль днем продолжает немного понижаться в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 2 августа. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу, его курс составил 11,79 руб. в 15:00 мск, что на 2,05 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль слабеет в последний рабочий день недели на фоне дешевеющей нефти.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 36 копеек, до 86,04 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 48 копеек, до 93,06 руб./EUR1.

Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "У Банка России есть цель, и эта цель - 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил Ганган в четверг в рамках прямого эфира на Одноклассниках.

Он отметил, что для экономики плохо, когда наблюдается и высокий рост цен, и устойчивое снижение цен, и подчеркнул, что ЦБ способен обеспечить низкую стабильную инфляцию. "В целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у ЦБ есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заявил первый замглавы департамента ЦБ.

Он напомнил, что самый эффективный инструмент борьбы с ростом цен - повышение ключевой ставки. Банк России в июле повысил ставку до 18%, впервые с декабря 2023 года. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятор начал год назад, с июля по декабрь 2023 года ставка выросла с 7,5% до 16%.

ЦБ по итогам заседания совета директоров 26 июля повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4,0-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Вероятный торговый диапазон для пары "юань-рубль" на пятницу составляет 11,8-12 руб., полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Юань последние дни в концовке недели остается зажатым в диапазоне 11,7-11,9 руб. и пока так и не в состоянии пойти выше, - пишет эксперт. - Завершение налоговых выплат и сокращение активности экспортеров пока отражается лишь на торговой активности - последние три дня биржевые обороты парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" остаются на пониженном уровне, а вчера опустились до 6,6 млрд юаней, минимума с 22 июля. Причем и после налогового периода в течение дня по-прежнему наблюдаются всплески достаточно объемных для текущего времени продаж юаней, отражая сохраняющийся навес предложения".

По мнению Локтюхова, поддержку российской валюте, помимо продаж экспортеров и проблем с платежами, наиболее острых у импортеров, оказывают и инфраструктурные риски - неопределенность относительно сохранения активных биржевых торгов юанем после 13 августа, даты вступления санкций против Московской биржи в полную силу, побуждая и спекулятивных участников играть, скорее, на стороне рубля.

"Ждать существенного оживления спроса на юань сложно, однако мы все-таки склонны рассчитывать, что пониженная активность экспортеров сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, и видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре "юань-рубль" видим диапазон 11,8-12 руб.", - прогнозирует аналитик банка.

SberCIB Investment Research подтверждает прогноз валютного курса на конец года на уровне 13 руб. за юань и 95 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"За июль рубль немного подешевел к юаню - с 11,7 до 11,8 руб. Но средний курс почти не изменился и остался около 11,9 руб. за юань, - констатируют эксперты. - В августе станет известно, продолжится торговля юанем на Мосбирже или нет. Иностранные банки должны прекратить сделки с ней до 13 августа. Этот срок установило управление Минфина США по контролю за иностранными активами. ЦБ заявлял, что сделает всё возможное, чтобы китайская валюта осталась доступна. Мы считаем, что если торговля юанем на бирже продолжится, рубль будет постепенно слабеть. При текущем объёме российского экспорта нацвалюта переоценена на 8% и в августе может упасть до 12,2 руб. за юань. Сохраняем прогноз на конец года на уровне 13 руб. за юань и 95 руб. за доллар".

Цены на нефть ускорили падение днем в пятницу.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,77%, до $78,91 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,86%, до $75,67 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,1% на слабых статданных из США.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне, что заметно хуже прогноза аналитиков. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев из 21 и снижается уже четвертый месяц подряд.

ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.