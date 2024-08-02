"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 14500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 14500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 12172,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к фундаментальным факторам роста увеличение цен на золото на мировом рынке и новый виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления июня 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 172,5 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 2,39", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.