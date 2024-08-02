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02 августа 2024 года 12:39
Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Toyota Motor до "покупать"
Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Toyota Motor Corp. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $261 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова. "Падение объемов производства на внутреннем рынке ввиду нарушения правил сертификации некоторых моделей и резкое укрепление курса иены за последние недели оказали существенное давление на акции Toyota. В результате потенциал роста в них на горизонте 12 месяцев повысился", - отмечает эксперт. Поздняков напоминает, что Toyota отчиталась за первый квартал 2025 финансового года, который соответствует апрелю-июню 2024-го, ростом выручки на 12,2% г/г. По прогнозам Freedom Finance, по итогам 2025 финансового года выручка автопроизводителя увеличится на 3,5% г/г. При последовательном восстановлении объемов поставок и укреплении иены общий результат продаж может оказаться выше собственных ориентиров Toyota. Основным риском для бизнеса компании, на взгляд аналитика, остаются общие для автопрома угрозы ослабления спроса на автомобили, хотя текущая динамика пока свидетельствует об обратном. Эксперт полагает, что акции компании могут показать положительную динамику в ближайшие 12 месяцев, и выделяет потенциальные драйверы роста: - Увеличение производства электромобилей до нескольких сотен тысяч к концу финансового года. - Дальнейший рост маржинальности на фоне низкого курса иены. Ключевые риски: - Ослабление спроса из-за повышения ставок по автокредитам. - Потеря доли рынка в Северной Америке на фоне возможного ценового давления конкурентов. - Снижение маржинальности из-за роста цен на сырьевые товары. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЯПОНИЯ-TOYOTA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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