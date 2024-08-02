"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1600 руб

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1600 рублей за штуку на ноябрь 2024 года, что предполагает потенциальную доходность около 16%, сообщается в комментарии.

"Ранее менеджмент "Транснефти" заявлял, что планирует рассмотреть вопрос перехода на выплату дивидендов два раза в год вместо одного. В случае перехода компания может выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года, которые составят, по нашим оценкам, около 100 рублей на акцию", - пишут аналитики.

"Транснефть" имеет монопольное положение на рынке транспортировки нефти, подчеркивается далее в комментарии. Тарифы на прокачку индексируются ежегодно на ставку инфляции. В текущем году аналитики сервиса ожидают, что компания заработает около 380 рублей прибыли на акцию. К текущей цене акций в 1390 рублей компания оценена в 3,7 прибыли.

"Если учесть планомерный рост чистой прибыли за счет индексации тарифов и наличия крупной финансовой подушки, которая ежегодно приносит все больше процентов платежей, то будущая оценка будет на уровне менее 3 прибылей", - прогнозируют эксперты.

ПАО "Транснефть" - российская нефтепроводная компания. Обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.

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