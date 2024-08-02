"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Сургутнефтегаза на уровне 37,2 руб

"Финам" сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 37,2 руб., что соответствует потенциалу роста на 33% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания, выигрывающая, наряду с "ЛУКОЙЛом", от жесткой денежно-кредитной политики ЦБР - "Сургутнефтегаз", - указывают эксперты. - По нашим оценкам, около 30-40% "кубышки" размером 5,6 трлн руб. вложены в инструменты с рублевой доходностью. На этом фоне только по итогам I квартала "Сургутнефтегаз" получил почти 91 млрд руб. процентных доходов при общей прибыли в 269 млрд руб. При этом привилегированные акции, на наш взгляд, уже отыграли позитив и в условиях снижения дивидендов в 2024 году уже не выглядят привлекательно. В то же время обыкновенные акции на данный момент торгуются практически с рекордным дисконтом к размеру "кубышки". Денежные средства на счетах нефтяника эквивалентны почти 130 руб. на акцию при цене "обычки" в 28 руб. Кроме того, в последний год акции "Сургутнефтегаза" достаточно заметно отстали от сектора, что, на наш взгляд, является неоправданным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.