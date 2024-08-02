Рынок акций РФ продолжает консолидацию в ожидании новых драйверов движения - "Велес Ккапитал"

Российский рынок в целом продолжает консолидацию в ожидании новых драйверов движения, отмечает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным: цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках на фоне признаков ослабления экономики США ухудшились, - пишет эксперт. - Российский фондовый рынок может ощутить давление ухудшения настроений за рубежом и выйти в сдержанный минус. Поддержку настроениям, однако, будет оказывать сырьевой сектор и, в частности, золотодобывающие компании, после того, как цены на драгоценный металл обновили очередной исторический максимум. Золото в условиях турбулентности на фондовых площадках, перспективы снижения процентных ставок ФРС и геополитической напряженности возвращает себе инвестиционную привлекательность с ближайшей целью роста в район $2600/унц. В пятницу влиять на ожидания по монетарной политике в США будет отчет по национальному рынку труда за июль, который скорее всего подтвердит оправданность её смягчения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.