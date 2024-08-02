Вероятный торговый диапазон для пары рубль/юань на пятницу - 11,8-12 руб./юань - ПСБ

Вероятный торговый диапазон для пары рубль/юань на пятницу составляет 11,8-12 руб./юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань последние дни в концовке недели остается зажатым в диапазоне 11,7-11,9 руб. и пока так и не в состоянии пойти выше, - пишет эксперт. - Завершение налоговых выплат и сокращение активности экспортеров пока отражается лишь на торговой активности - последние три дня биржевые обороты парой юань-рубль с поставкой "завтра" остаются на пониженном уровне, а вчера опустились до 6,6 млрд юаней, минимума с 22 июля. Причем и после налогового периода в течение дня по-прежнему наблюдаются всплески достаточно объемных для текущего времени продаж юаней, отражая сохраняющийся навес предложения".

По мнению Локтюхова, поддержку российской валюте, помимо продаж экспортеров и проблем с платежами, наиболее острую у импортеров, оказывают и инфраструктурные риски - неопределенность относительно сохранения активных биржевых торгов юанем после 13 августа, даты вступления санкций против Московской Биржи в полную силу, побуждая и спекулятивных участников играть, скорее, на стороне рубля.

"Ждать существенно оживления спроса на юань сложно, однако мы все-таки склонны рассчитывать, что пониженная активность экспортеров сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, и видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре юань-рубль видим диапазон 11,8-12 руб.", - прогнозирует аналитик банка.

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