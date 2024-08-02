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02 августа 2024 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 2 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и решения ведущих центробанков мира, а также отчетности крупных компаний. Торговый день был отмечен высокой волатильностью - в частности, индекс Nasdaq в начале торгов рос более чем на 1%, однако завершил сессию падением на 2,3%, зафиксировав самые резкие внутридневные колебания с мая 2020 года. Производительность труда в США во II квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%.

При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, и он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего двадцати одного и уже четвертый месяц подряд. "Слабые данные о деловой активности усиливают опасения рецессии в США", - сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Сизински.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс., до 249 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 236 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 июля, подскочило до 1,877 млн по сравнению с пересмотренными 1,844 млн неделей ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу после снижения американских индексов накануне, вызванного опасениями рецессии в США. В пятницу трейдеры ждут публикации отчета об американском рынке труда, за которым внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учета сельскохозяйственного сектора) в июле выросло на 175 тыс. после подъема на 206 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,1%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 5,8% на фоне укрепления иены. Южнокорейский индекс Kospi потерял 4%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 уменьшилось на 2,2%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,06 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,6%, до $79,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене на 0,71%, до $76,85 за баррель. В четверг контракт подешевел на 2,1%, до $76,31 за баррель.

ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 августа выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,815 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,512 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,12% и составил 104,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 913,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,46%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,46%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-0,32%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,18%) и "МТС-001P-10" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций с обеспечением серии БО-002Р-16 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предоставлено поручительство ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP).

ООО "ДиректЛизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22% годовых. Ставка 2-60-го ежемесячных купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашаться ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода.

Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT) увеличил объем выпуска 3-летних облигаций серии БО-П14 с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 275 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на облигации прошел 1 августа. Техразмещение флоатера запланировано на 6 августа. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-09R на уровне 115 базисных пунктов и увеличило его объем до 15 млрд рублей. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 1 августа. Первоначально ориентир спреда составлял не выше 120 базисных пунктов, а объем выпуска - 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 7 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 12 млрд рублей на уровне 17,9% годовых. Компания разместила выпуск бондов в июле 2024 года. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен в размере 1,9% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 24% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 32-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 24,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.

ООО "Смартфакт" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Размещение 3-летних облигаций номинальным объемом 200 млн рублей началось 6 июня, на текущий момент размещены бумаги на 170,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные, формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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