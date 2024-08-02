Акции российских нефтяников интересны для покупок - "Финам"

После коррекции акции российских нефтяных компаний выглядят интересно для покупок, полагают аналитики "Финама".

Эксперты инвесткомпании отмечают, что в последние месяцы акции большинства российских нефтяников снизились на 15-20% относительно локальных максимумов, достигнутых в мае. Снижение происходило на всем рынке, а его основными причинами стали рост налога на прибыль с 2025 года до 25%, сильное ужесточение денежно-кредитной политики, которое привело к росту привлекательности облигаций как альтернативы акциям, и укрепление рубля после введений санкций против Московской биржи. Также локально на сектор оказывает снижение мировых цен на нефть и небольшое сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

"В то же время умеренным позитивом для сектора является небольшое снижение дисконта на сорт Urals, который опустился почти до $13 за баррель, хотя в феврале составлял более $17 за баррель. - подчеркивается в материале. - Ставки на фрахт при перевозке российской нефти продолжают находиться на аномально высоком уровне, в том числе из-за санкций на отдельные танкеры. Однако рынок постепенно приспосабливается к новым санкциям, что и приводит к медленному, но сокращению дисконта".

Если смотреть на стоимость Uralsв рублевом выражении, то она снизилась примерно до 6 тыс. руб. за баррель, однако по историческим меркам остается на повышенном уровне, указывают аналитики "Финама". Кроме того, в базовом сценарии они ожидают роста курса доллара до 93 руб. к концу года, так как текущее укрепление национальной валюты во многом связано с временными трудностями с оплатой импорта. "В такой ситуации полагаем, что в ближайшие кварталы цены на нефть марки Urals могут остаться выше отметки 6 тыс. руб. за баррель", - прогнозируют стратеги.

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