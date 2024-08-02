Оптимизм инвесторов на рынке ОФЗ восстанавливается - ПСБ

Оптимизм инвесторов на рынке ОФЗ восстанавливается, однако пока выглядит неустойчиво, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Отскок рынка госбумаг в четверг продолжился - индекс RGBI закрылся на верхней границе широкого консолидационного диапазона 102,9 - 105,0 пунктов, в котором индекс находится с середины июля, - констатирует эксперт. - Объемы торгов по индексному портфелю остаются невысокими - крупные инвесторы, вероятно, заняли выжидательную позицию. Восстановление рынка ОФЗ идет вопреки сигналу ЦБ относительно возможности дополнительного повышения ключевой ставки в сентябре (в текущих условиях считаем равновероятными сценариями сохранение и повышение ставки). Вероятно, рынок начинает закладывать возможное улучшение геополитического фона, что будет способствовать ослаблению инфляционного давления в будущем".

Краткосрочно для продолжения восстановления котировок ОФЗ, по мнению Грицкевича, необходимо закрепление индекса RGBI выше уровня 105 пунктов. Вместе с тем в условиях повышенной неопределенности основу облигационного портфеля по-прежнему целесообразно держать во флоатерах, полагает аналитик банка.

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