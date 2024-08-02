Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда США за июль (15:30 МСК);

- производственные заказы США в июне (17:00 МСК);

- "Мосбиржа" опубликует данные по объему торгов за июль (17:30 МСК);

- квартальные результаты Exxon Mobil , Chevron .

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