Мировые фондовые рынки в минусе, нефть дорожает после спада накануне

Уолл-стрит упала на слабых статданных, корпоративных отчетностях. Фондовые индексы АТР резко снижаются в конце недели, японский Nikkei 225 обвалился на 5%. Нефть дорожает после спада накануне, Brent - $80 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и решения ведущих центробанков мира, а также отчетности крупных компаний.

Торговый день был отмечен высокой волатильностью - в частности, индекс Nasdaq в начале торгов рос более чем на 1%, однако завершил сессию падением на 2,3%, зафиксировав самые резкие внутридневные колебания с мая 2020 года.

Производительность труда в США во втором квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, говорится в предварительных данных министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%, отмечает Trading Economics.

При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, и он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего двадцать одного и уже четвертый месяц подряд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс., до 249 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 236 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 июля, подскочило до 1,877 млн по сравнению с пересмотренными 1,844 млн неделей ранее.

В четверг Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, тогда как участники рынка оценивали вероятность такого шага примерно в 60% непосредственно перед заседанием.

Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), четверо выступили за её сохранение на прежнем уровне.

Федрезерв днем ранее сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что также совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

"Существует сценарий, при котором снижение ставки будет рассматриваться как негативный фактор для акций, и это случится, если снижение будет сопровождаться выражением опасений Федрезерва по поводу экономики, - сказал Джордж Болл из Sanders Morris. - Это не слишком вероятный сценарий, но и не невозможный".

Акции Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) выросли на 4,8% на новости, что компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 22%.

Тем временем цена бумаг Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) опустилась на 9,4%, хотя эта компания - один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay (SPB: EBAY) также нарастил основные финансовые показатели в апреле-июне, и капитализация компании увеличилась на 1,1%.

Рыночная стоимость Moderna Inc. (SPB: MRNA) упала на 21% после того, как эта американская биотехнологическая компания отчиталась о падении выручки почти на 30% во втором квартале.

Цена бумаг Spirit Airlines (SPB: SAVE) опустилась на 8,1%. Авиакомпания во втором квартале зафиксировала более крупный скорректированный убыток, чем ожидалось, при снижении выручки на 10,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,21% и составил 40347,97 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 6,5% и на 5,5% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,37% - до 5446,68 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,3% и составил 17194,15 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу после снижения американских индексов накануне, вызванного опасениями рецессии в США.

Основные американские индексы накануне упали на 1,2-2,3%. Статданные, опубликованные в четверг, указали на сохранение проблем в экономике страны.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 46,8 пункта с 48,5 пунктов месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2023 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего 21.

В пятницу трейдеры ждут публикации отчета об американском рынке труда, за которым внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учета сельскохозяйственного сектора) в июле выросло на 175 тыс. после подъема на 206 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,1%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%.

Котировки акций Meituan (SPB: 3690) в Гонконге падают на 7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,8%, Xinyi Solar Holdings - на 5,8%, Galaxy Entertainment - на 5,2%, Lenovo - на 5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 5,6% на фоне укрепления иены.

Практически все акции, входящие в расчет индекса, торгуются в минусе. Лидерами снижения выступают бумаги финансовых компаний Daiwa Securities и Mitsubishi UFJ, падающие на 19% и 12% соответственно, а также акции SCREEN Holdings и Sumco Corp. (-12,5%), и Tokyo Electron (-11,4%).

Южнокорейский индекс Kospi упал на 4%.

В пятницу стало известно, что инфляция в Южной Корее в июле ускорилась до 2,6% с 2,4% в июне, тогда как аналитики ожидали более умеренного повышения, до 2,5%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics падает на 4%, SK Hynix - на 10%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снижается на 2,2%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опускается на 1,4% и 0,6% соответственно. Лидером падения в Австралии выступают акции производителя урана Deep Yellow, дешевеющие на 18%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляет $80 за баррель, что на $0,48 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,32 (1,6%), до $79,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,49 (0,64%), до $76,8 за баррель. В четверг контракт подешевел на $1,6 (2,1%), до $76,31 за баррель.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пунктов в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев и3 21 и уже четвертый месяц подряд.

Слабые данные о деловой активности "усиливают опасения рецессии в США", сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Сизински.

Тем временем ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября