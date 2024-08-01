Рынок акций РФ завершил день смешанной динамикой "фишек" и индексов на фоне укрепления рубля, выросли золотодобытчики

Москва. 1 августа. Рынок акций РФ, демонстрировавший большую часть торгов умеренный рост blue chips вместе с внешними площадками благодаря сигналам Федрезерва США о вероятном смягчении монетарной политики в сентябре, вечером растерял почти все завоевания из-за просевшей нефти (Brent откатилась к $80,5 за баррель); индекс МосБиржи отступил к 2935 пунктам, индекс РТС подрос к 1080 пунктам на фоне укрепления рубля. Лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+2,3%) на фоне подъема золота и бумаги АФК "Система" (+1,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2935,69 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2966,66 пункта), индекс РТС - 1078,07 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 августа, составил 85,7833 руб. (-32,58 копейки).

Рост ВВП РФ в июне 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Во II квартале 2024 года экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в I квартале этого года. За первое полугодие 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,7%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП в 2024 году находится на уровне 3,3%, в 2025 году - 1,9%.

Подешевели в четверг акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,3%), Solidcore (MOEX: POLY) (+1,5%), АФК "Система" (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг завершил день в смешанной динамике, индекс МосБиржи курсировал вокруг 2950 пунктов, но затем ушел ниже из-за укрепления рубля, что охладило покупателей. При этом фьючерсы на золото впервые в истории превышали $2500 за тройскую унцию.

ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, на максимальном уровне за 23 года. Глава Федрезерва заявил, что снижение базовой ставки может состояться уже в сентябре. Разочаровывающие статданные пришли из Китая: индекс деловой активности в производственном секторе PMI Caixin за июль неожиданно ушел в зону снижения, составив 49,8 пункта после 51,8 пункта в июне (прогнозировалось 51,5 пункта). Июльские индексы PMI по еврозоне и США вышли чуть лучше ожиданий, отметил эксперт.

В пятницу выйдет отчет по рынку труда США за июль. Московская биржа опубликует данные по объему торгов за июль. "В конце недели ожидаем сохранения бокового движения на российском рынке. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 августа - 2900-3000 пунктов", - считает Бахтин.

Что касается валютного рынка, то тут дисбаланс предложения и спроса сохраняется, отмечает эксперт. Процесс настройки альтернативных товарно-денежных цепочек импортерами продвигается небыстро и неравномерно, при этом экспортные доходы и цены на сырье стабильны. Рубль также поддерживается жестким курсом денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Рубль остается слишком крепким с точки зрения экспортных и бюджетных доходов, поэтому не исключено дальнейшее снижение регуляторной поддержки курса, полагает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к финалу основных торгов не показывал единой динамики, испытывая неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений.

Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3%) подросли на фоне новой программы выкупа 20 млн акций, а также ожиданий объявления о дивидендах за I полугодие 2024 года. Solidcore (бывший Polymetal) в четверг на фоне обновления фьючерсами на золото исторического максимума $2506 за унцию представил сильные операционные результаты и, в частности, сообщил об увеличении производства во II квартале и I полугодии текущего года на 37% г/г и 18% г/г соответственно. Выручка компании во II квартале подскочила на 157,2% г/г. Solidcore при этом планирует прекратить листинг своих акций на Мосбирже после 30 сентября. Предстоящий делистинг делает динамику акций компании в ближайшие два месяца по большей части спекулятивной, но для краткосрочных игроков бумаги могут быть интересны в случае развития роста цен на золото и их стабилизации выше $2500 за унцию.

Расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) во второй половине сессии подверглись продажам после новостей о намерении Мосбиржи с 14 августа остановить торги бумагами в связи с предстоящей реорганизацией.

На нефтяном рынке вечером цены начали корректироваться вниз, причем продажи пришли вместе с разворотом на фондовых площадках США. Для восстановления краткосрочного роста котировкам Brent и WTI следует закрепиться выше $83 и $79,6 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). ОПЕК+ по итогам заседания подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, которые не остановили даже "голубиные" итоги заседания ФРС. На данный момент американский рынок не подтверждает сигнала краткосрочного разворота вверх и оказался под давлением слабых данных из производственного сектора. В пятницу инвесторы смогут оценить квартальные результаты Apple и Amazon, которые ожидаются вечером в четверг после закрытия основных торгов в США. Индексы МосБиржи и РТС консолидировались ниже краткосрочных сопротивлений 2960 пунктов и 1085 пунктов соответственно, на данный момент скорее находясь в ожидании новых драйверов движения. В пятницу Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль: компания, несмотря на введение западных санкций, чувствует себя уверенно благодаря ориентации на внутренний рынок, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, Федрезерв не стал менять ставку, но глава регулятора Джером Пауэлл дал весьма четкий сигнал о высокой вероятности смягчения монетарной политики в сентябре, если это будет оправдано поступающими данными по экономическому росту, инфляции и рынку труда. По словам Пауэлла, экономика страны приближается к точке, когда может быть целесообразно снизить ставку. На таком фоне доходности госбондов ведущих стран накануне продолжили снижение, в том числе доходность 10-летних UST опустилась до минимума с начала февраля. Это оказывает определенную поддержку ценам рисковых активов, что, однако, пока нивелируется неоднозначными макроданными и отчетностями компаний, отмечает аналитик.

Российский рынок акций пытался подрасти в четверг вместе с нефтью, но вечером настроения ухудшились. Позитивным фактором выступили вышедшие накануне данные о постепенном ослаблении инфляции в России, которые дают надежду на то, что ключевая ставка ЦБ РФ уже достигла своего пика в текущем цикле ужесточения монетарной политики, полагает Додонов.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи продолжает отскок от поддержки 2900 пунктов. В ближайшие дни индикатор вполне может достичь уровня 3000 пунктов, однако для его преодоления потребуются какие-то значимые драйверы, которых пока не наблюдается, заключил представитель "Финама".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял также 0,2%), но снизились Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,4-2,3%) и США (индексы к 18:50 МСК упали на 1,1-1,6% во главе с Nasdaq).

Японский индекс Nikkei 225 снизился на фоне продолжающегося укрепления иены вслед за ужесточением политики Банка Японии, что оказывает давление на акции экспортеров.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле снизился до 49,8 пункта с июньских 51,8 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI опустился ниже этой отметки впервые с октября прошлого года на фоне сокращения объема новых заказов в условиях ослабления спроса.

Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам августовского заседания, до 5% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, тогда как участники рынка оценивали вероятность такого шага примерно в 60% непосредственно перед заседанием. Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет.

Производительность труда в США во втором квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, согласно предварительным данным министерства труда страны. Стоимость рабочей силы выросла на 0,9%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%, отмечает Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены развернулись вниз после скачка накануне на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и статданных Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,2 за баррель (-0,8% и +3,6% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $77,07 за баррель (-1,1% и +4,3% в среду).

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,29 млн баррелей.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам встречи в четверг подтвердил ранее озвученные планы: восемь стран-добровольцев из числа альянса ОПЕК+, которые сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут ее постепенно наращивать (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц), подтвердили, что могут отказаться от наращивания добычи или приостановить его в зависимости от ситуации на рынке. Следующее заседание JMMC назначено на 2 октября, сообщил секретариат.

В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки HeadHunter (-6,8%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,9%).

"Мосбиржа со 2 августа ограничит коды расчетов по депозитарным распискам HeadHunter в связи с предстоящей реорганизацией компании, торги ими будут остановлены с 14 августа. В настоящее время группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ, новой материнской компанией группы является зарегистрированное в САР Калининградской области МКПАО "Хэдхантер", которое находится в процессе получения листинга на Мосбирже. Старт торгов акциями МКПАО намечен на 23 сентября.

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+10,2% и +4,2% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+7,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,2%), акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+5,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,4% и +3,4% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,8% и +3,8% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,8%).

"Распадская угольная компания" (+3,1%) по итогам первого полугодия 2024 года добыла 9,6 млн тонн угля, говорится в докладе министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева, выступившего на конференции "Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений" в четверг в Кемерово.

Как сообщалось, в первом полугодии 2023 года "Распадская" (MOEX: RASP) добыла 8,9 млн тонн угля. Таким образом, рост объемов добычи в январе-июне 2024 года составил почти 8% г/г.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,98 млрд рублей (из них 4,61 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,88 млрд рублей на акции ВТБ).