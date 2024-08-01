Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне дорожавшей значительную часть дня нефти

Москва. 1 августа. Китайский юань умеренно понизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, его курс составил 11,78 руб. в 19:00 мск, что на 6,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль укрепился в первую торговую сессию месяца на фоне высоких цен на нефть.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 августа на 32,58 копейки, до 85,7833 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,5 копейки, до 92,8499 руб./EUR1.

Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил Ганган в рамках прямого эфира на Одноклассниках.

ЦБ по итогам заседания совета директоров 26 июля повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон в 4,0-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Инфляция в РФ с 23 по 29 июля составила 0,08% после 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 29 июля составил 1,07%, с начала года - 4,99%.

Из данных за 29 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июля замедлилась до 8,99% с 9,07% на 22 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,11% (с 9,18% на 22 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

"Стабильность рубля обусловлена жесткой монетарной политикой Банка России, а также относительно высокими ценами на нефть. Более того, сохраняются проблемы с платежами у российских импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту, плюс рубль поддерживает жесткая монетарная политика ЦБ. Вероятно, на неделе курс рубля по отношению к юаню и доллару продолжит движение к уровням около 12 руб. за юань и 88 руб. за доллар", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Текущий уровень мировых цен на нефть комфортен для российского бюджета, на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который и для России комфортный, и для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что цена будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов (за баррель - ИФ). Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте, может иметь колебания в ту или иную сторону. Важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, а это основа стабильности цены на нефть", - сказал Новак.

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понизилась на 0,73%, до $80,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,03%, до $77,11 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 4% на новости, что глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Тем временем JMMC в четверг рассмотрел итоги добычи странами альянса в мае и июне, отметив высокое общее исполнение обязательств.

В пресс-релизе ОПЕК говорится о подтверждении ранее озвученных планов: восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+, которые сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут ее постепенно наращивать (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц), подтвердили в четверг, что могут отказаться от наращивания или приостановить его в зависимости от ситуации на рынке.

Страны, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с представленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия).

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 июля уменьшилась на 1 базисный пункт - до 17,28% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно среды на 5 базисных пунктов, до 16,18% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,22% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев увеличилась на 1 базисный пункт и в четверг составила 16,43% годовых.