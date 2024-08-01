Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 1 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,86% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 56,77% от номинала (доходность - 9,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 67 базисных пунктов, до 75,5% от номинала (их доходность увеличилась на 65 базисных пунктов и составила 20,72% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 33 базисных пункта - до 68,27% от номинала (доходность уменьшилась на 13 базисных пунктов - до 18,18% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день всего на 2 базисных пункта - до 66,89% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 14,22% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2 базисных пункта - до 67,07% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая решения ведущих центробанков мира, а также новую порцию опубликованных макроэкономических данных.

Федрезерв США накануне сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных. "Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней", - сказал Пауэлл. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%.

В четверг Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков. Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), четверо выступили за ее сохранение на прежнем уровне.

Производительность труда в США во II квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, говорится в предварительных данных министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс., до 249 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 236 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 июля, подскочило до 1,877 млн по сравнению с пересмотренными 1,844 млн неделей ранее.