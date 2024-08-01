"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald''s на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald''s Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $270 за штуку, что предполагает потенциал роста на 2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания 29 июля опубликовала финансовые результаты за 2К 2024. Результаты оказались слабыми и не дотянули до прогнозов рынка. Несмотря на это, акции прибавили более 5,5% на фоне сообщений о том, что McDonald''s сохранил собственные прогнозы по развитию бизнеса на 2024 год. Инвесторов воодушевил и повышенный спрос на новое комбо за $5, которое помогает удерживать посетителей в стенах ресторана. При этом, даже при росте котировок, мы не видим достаточных причин для изменения целевой цены бумаг McDonald''s", - пишет аналитик Игнат Иванов.

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