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01 августа 2024 года 15:30

Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 1 августа. Китайский юань умеренно понижается на Московской бирже днем в четверг, его курс составил 11,79 руб. в 15:00 мск, что на 5,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль укрепляется в первую торговую сессию месяца на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 29 копеек, до 85,67 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 57 копеек, до 92,47 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 23 по 29 июля составила 0,08% после 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 29 июля составил 1,07%, с начала года - 4,99%.

Из данных за 29 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июля замедлилась до 8,99% с 9,07% на 22 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,11% (с 9,18% на 22 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

"Рубль сегодня укрепляется, торгуясь в районе 11,8 руб. по отношению к китайскому юаню. Если посмотреть на картину в целом, то котировки консолидируются в узком боковике 11,6-11,9 руб. за юань. Стабильность рубля обусловлена жесткой монетарной политикой Банка России, а также относительно высокими ценами на нефть. Более того, сохраняются проблемы с платежами у российских импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту, плюс рубль поддерживает жесткая монетарная политика ЦБ. Вероятно, на неделе курс рубля по отношению к юаню и доллару продолжит движение к уровням около 12 руб. за юань и 88 руб. за доллар", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть повышаются в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и ждут результатов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Министры обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, а также исполнение обязательств по снижению нефтедобычи странами-участницами соглашения в мае-июне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $81,35 за баррель, что на 0,64% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,59%, до $78,38 за баррель.

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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