Акции Solidcore могут развить спекулятивный рост при поддержке со стороны золота - "Велес Капитал"

Акции Solidcore (бывший Polymetal) могут развить спекулятивный рост при поддержке со стороны золота, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Solidcore в четверг после обновления ценами на золото ранее в течение сессии исторического максимума $2502/унц. представил сильные операционные результаты и, в частности, сообщил об увеличении производства во 2-м квартале и 1-м полугодии текущего года на 37% г/г и 18% г/г соответственно. Выручка компании во 2-м квартале подскочила на 157,2% г/г. Solidcore при этом планирует прекратить листинг своих акций на Мосбирже после 30 сентября", - пишет эксперт.

С технической точки зрения акции Solidcore в июне обновили исторический минимум 182,80 руб., после чего тестировали сопротивление 230 руб., которое отделяет их от закрытия гэпа, образовавшегося после новостей о делистинге, напоминает Кожухова.

"Предстоящий делистинг делает динамику акций компании в ближайшие два месяца по большей части спекулятивной, но для краткосрочных участников бумаги могут быть интересны в том числе в случае развития роста цен на золото и их стабилизации выше $2500/унц., - отмечает аналитик инвесткомпании. - При способности закрепиться выше сопротивления 230 руб. целями котировок могут стать отметки 248,60 руб., 258 руб. и 270 руб. Ниже 230 руб., однако, можно говорить о преобладании рисков возобновления продаж по бумагам Solidcore".

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