"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Астра с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

За первые шесть месяцев 2024 года отгрузки "Астры" достигли 5,53 млрд руб., увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают аналитики. В период с апреля по июнь "Астра" заключила более 30 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями - "Новатэк", "РусГидро", "Алроса" и "Аэрофлот", а также с правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

"С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления, отталкиваясь от поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15", - указывают в "Финаме".

Группа компаний "Астра" - российский ИТ-холдинг, в который входят компании-разработчики отечественной операционной системы Astra Linux.

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