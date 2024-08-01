Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет негативную оценку акций "Распадской", говорится в комментарии аналитиков банка.

"Министр угольной промышленности Кузбасса сообщила о том, что "Распадская" в первом полугодии добыла 9,6 млн т угля, - пишут эксперты. - Годом ранее показатель составлял 8,9 млн т. Рост добычи не отражает те сложности, с которыми сталкиваются угледобытчики в 2024 году. Помимо падения экспортных цен, сокращаются также физические объёмы поставок угля из России. По данным ИнфоТЭК, экспорт в первом полугодии упал на 9%. На этом фоне ждать позитивных сюрпризов в отчётности "Распадской", которая будет опубликована 9 августа, не приходится. Сохраняем негативный взгляд на акции компании".

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