Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и целевую цену на уровне 1272 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"МД Медикал Груп" опубликовала операционные результаты за 2К24, продемонстрировав рост выручки на 22,1% по итогам квартала и на 22,6% по итогам полугодия. Компания подтвердила, что намерена возобновить практику выплаты дивидендов дважды в год. Мы ожидаем, что MDMG может заплатить дивиденды за 2К24 или за 2К24 и 3К24 до конца 2024 года. Позитивная динамика операционных результатов за 1П24 весьма впечатляет и предполагает, что наши прогнозы на 2024 год (рост выручки на 13%) могут быть повышены", - пишет аналитик Анастасия Егазарян.

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