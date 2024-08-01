Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Русгидро" и целевую цену на уровне 0,54 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Русгидро" представила результаты материнской компании за 2К24 по РСБУ, - отмечают эксперты. - Мы считаем, что результаты в целом хорошие. Чистая прибыль выросла на 8% год к году, выручка - на 6%. Однако напоминаем, что в 1К24 рост топливных затрат и процентных платежей "съел" рост выручки. Поэтому какими хорошими бы ни были результаты материнской компании, если топливные затраты на Дальнем Востоке продолжат расти, консолидированные результаты по МСФО могут быть гораздо слабее. Также не очень вдохновляет отсутствие решения по дивидендам на годовом собрании акционеров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.