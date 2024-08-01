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01 августа 2024 года 10:30

Рубль повышается при открытии торгов в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 1 августа. Китайский юань немного понижается на Московской бирже утром в первую торговую сессию месяца. Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8245 руб. (-1,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,02 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 23 по 29 июля составила 0,08% после 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 29 июля составил 1,07%, с начала года - 4,99%.

Из данных за 29 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июля замедлилась до 8,99% с 9,07% на 22 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,11% (с 9,18% на 22 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в четверг утром после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как стало известно об убийстве главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания.

Это произошло в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $81,34 за баррель, что на 0,63% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,71%, до $78,45 за баррель.

В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.

В четверг состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Страны ОПЕК+ в августе должны снизить добычу нефти к июлю на 31 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из расчетов "Интерфакса" на основе озвученных квот стран ОПЕК+, с учетом добровольных сокращений "восьмерки", а также компенсаций ранее недосокращенных объемов.

Кроме официальных квот альянса, действуют добровольные дополнительные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года. Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до октября 2024 года и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.

Три страны - Ирак, Казахстан и Россия - в первом полугодии 2024 года превысили заявленные объемы добычи и должны их постепенно компенсировать. Так, Казахстан и Ирак должны были начать компенсацию уже с июля. План России по добыче в августе - 8,98 млн б/с, что совпадает с уровнем июля. В июне Россия превышала заявленные объемы, но в июле обещала выйти на полный уровень соответствия договоренностям.

Так, с учетом заявленных планов страны ОПЕК+ должны были в июне добывать 35,61 млн б/с, в июле - 35,52 млн б/с, в августе - 35,49 млн б/с.

Данные по добыче в июле еще не озвучены. По расчетам "Интерфакса", в июне ОПЕК+ добывал на 110 тыс. б/с ниже заявленного уровня - 35,5 млн б/с.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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