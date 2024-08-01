Котировки нефти вернутся в диапазон $85-90/барр. в августе - ПСБ

Котировки нефти вернутся в диапазон $85-9 за баррель Brent в августе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Цены на нефть пытаются развернуться после почти месячного давления при поддержке подтверждений высокого спроса на топливо в США, перспектив дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке и оправдавшихся ожиданий инвесторов относительно вероятного перехода ФРС к снижению ставки уже в сентябре, - отмечает эксперт. - Вышедшие в среду недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране оказались неплохими, но не содержали мощного сюрприза по сравнению с вышедшими накануне данными Американского института нефти, задавшими импульс к покупкам еще ночью. Поэтому их публикация и не оказала существенной внутридневной поддержки котировкам".

В настоящее время фьючерс на Brent вернулся выше $81/барр., констатирует аналитик банка и прогнозирует, что его котировки в августе смогут продолжить повышательное движение в направлении целевого диапазона $85-90/барр.

"Мы по-прежнему оцениваем фундаментал рынка нефти как сильный, и, несмотря на невыразительные PMI по КНР, вышедшие в среду, не видим сильных рисков по спросу в развитых странах и Азии, - пишет Локтюхов. - Дополнительную поддержку рынку могут оказать геополитика и начинающийся сезон ураганов, традиционно несущий риски добывающим мощностям в районе Мексиканского залива в конце лета -начале осени".

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