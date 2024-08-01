Риски жесткой ДКП и усиления налоговой нагрузки учтены в текущих котировках российских акций - "Цифра брокер"

Риски жесткой ДКП и усиления налоговой нагрузки учтены в текущих котировках российских акций, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,07% до 2942,68 пунктов. Индекс РТС, наоборот, прибавил 0,19%, повысившись до 1076,55 пунктов. Полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса Мосбиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций", - пишут эксперты.

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