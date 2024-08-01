Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных. "Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней", - сказал Пауэлл. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, показал минимальное за последние полгода увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 122 тыс. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост количества рабочих мест на 150 тыс. В пятницу министерство труда обнародует официальные данные о безработице в стране за июль.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в четверг, исключением является Япония. Трейдеры оценивают итоги заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы, а также статданные. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI увеличился на 0,5% в ходе торгов на фоне сильных статданных. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 2,5% на фоне продолжающегося укрепления иены. Курс доллара к иене опустился ниже отметки 150 иен вслед за ужесточением политики Банка Японии. В среду японский ЦБ повысил ключевую процентную ставку до 0,25% годовых с 0-0,1%, а также заявил о планах сокращения ежемесячных объемов выкупа облигаций.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,55 за баррель, что на 0,88% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 3,6%, до $80,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,99%, до $78,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3% - максимально с октября прошлого года, до $77,91 за баррель.

В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 июля снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,969 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,97 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,06% и составил 104,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 912,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "МТС-001P-21" (-0,55%), "Роснефть-001Р-04" (-0,51%) и "РЖД-32" (-0,45%), а в лидерах роста - облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (+0,7%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,42%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Бизнес-лэнд" завершило размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 23% годовых и зафиксирована до погашения, купоны квартальные.

КН ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение выпуска облигаций серии 002Р-09, реализовав 61,79% эмиссии (на сумму 2,47 млрд рублей). Компания начала размещение выпуска номинальным объемом 4 млрд рублей в конце мая. Эмитент установил ставку 1-го купона на уровне 17,60% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 19,09% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 6 дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Срок обращения выпуска составит около 2,4 года (дата погашения 15 октября 2026 года).

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" зафиксировало объем выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-13R на уровне 65 млрд рублей. Первоначально планировалось разместить бумаги на сумму "не менее 30 млрд рублей". Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 100 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 2 августа.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 8 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001P-31 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не более 240 базисных пунктов. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 4,25 года. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) допустило дефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей. Четырехлетний выпуск на 150 млн рублей размещался с октября 2022 года по январь 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 20% годовых до погашения. По займу предусмотрена амортизация. В начале июля компания допустила дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-04 на сумму 10,8 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей. По двум из них компания допустила дефолты, по одному - технический дефолт.