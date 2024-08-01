Восстановление котировок ОФЗ в среду - еще не разворот рынка к росту - ПСБ

Рост котировок ОФЗ в среду не позволяет говорить о развороте рынка, считает аналитик управляющий по анализу банковского и финансового рынков Прмосвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ в среду продолжил восстанавливаться, в значительной степени компенсировав снижение котировок после пятничного заседания - доходность индекса RGBI снизилась на 21 б.п. - до 16,33% годовых, - отмечает эксперт. - Однако объемы торгов остаются низкими (по 5,5 млрд руб. за последние 2 дня при средних исторических значениях ~10 млрд руб.), что пока говорит о переходе к выжидательной позиции инвесторов при широкой консолидации индекса RGBI в диапазоне 102,9 - 105,0 п. (вчерашнее закрытие - 104,1 п.). Поддержку рынку госбумаг оказывает Минфин, отказавшись от размещения ОФЗ-ПД третью неделю подряд".

По мнению Грицкевича, вероятность сценария сохранения ставки до конца года и ее дополнительное повышение в случае устойчивости инфляционных процессов примерно равновелики. Годовые ставки ROISFIX и процентные деривативы на ключевую ставку отражают существенную вероятность повышения "ключа" до 20%. Аналитик по-прежнему рекомендует сохранение позиции во флоатерах умеренной срочности (до 2 лет).

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