Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 31 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,09% от номинала (доходность - 8,85% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 56,77% от номинала (доходность - 9,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 162 базисных пункта, до 75,44% от номинала (их доходность увеличилась на 135 базисных пунктов и составила 20,66% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 40 базисных пунктов - до 67,94% от номинала (доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 18,31% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 66,94% от номинала (их доходность не изменилась, составив 14,17% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 2 базисных пункта - до 67,21% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют небольшой рост в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Итоги июльского заседания Федрезерва будут подведены в 21:00 мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21:30 мск. Рынок уверен, что ФРС сохранит базовую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых на июльском заседании. При этом инвесторы полагают, что регулятор постарается подготовить почву для снижения ставки в сентябре.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, показал минимальное за последние полгода увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 122 тыс. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост количества рабочих мест на 150 тыс. Статданные свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда, что указывает на перспективы смягчения политики ФРС.