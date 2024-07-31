31 июля 2024 года 19:38
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 31 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,09% от номинала (доходность - 8,85% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 56,77% от номинала (доходность - 9,8% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 162 базисных пункта, до 75,44% от номинала (их доходность увеличилась на 135 базисных пунктов и составила 20,66% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 40 базисных пунктов - до 67,94% от номинала (доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 18,31% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 66,94% от номинала (их доходность не изменилась, составив 14,17% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 2 базисных пункта - до 67,21% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют небольшой рост в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.
Итоги июльского заседания Федрезерва будут подведены в 21:00 мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21:30 мск. Рынок уверен, что ФРС сохранит базовую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых на июльском заседании. При этом инвесторы полагают, что регулятор постарается подготовить почву для снижения ставки в сентябре.
Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, показал минимальное за последние полгода увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 122 тыс. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост количества рабочих мест на 150 тыс. Статданные свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда, что указывает на перспективы смягчения политики ФРС.
Опубликовано: /Финмаркет/
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