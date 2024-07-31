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31 июля 2024 года 19:30

Рынок акций РФ в среду консолидировался чуть выше 2940п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 31 июля. Попытка рынка акций РФ подрасти в среду вслед за мировыми площадками нивелировалась продажами игроков из-за отсутствия фундаментальных поводов для инвестиций в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, индекс МосБиржи консолидировался к закрытию торгов чуть выше 2940 пунктов при смешанной динамике цен blue chips. Лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+3%) и ПАО "Полюс" (+2,3%), аутсайдерами - акции ВТБ (-1,7%) и "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2942,68 пункта (-0,1%, днем индекс поднимался выше 2960 пунктов), индекс РТС - 1076,55 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составил 86,1091 руб. (-22,09 копейки).

Подешевели акции ВТБ (-1,7%), "ММК" (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (+3%), ПАО "Полюс" (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), Solidcore (MOEX: POLY) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2024 г. снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,74 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 119,7 млрд руб. (+6,4%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду попытался развить импульс восстановления, индекс МосБиржи локально превышал 2960 пунктов, однако далее активизировались продавцы. Рубль с утра на бирже терял позиции к юаню, что подпитывало интерес к бумагам экспортеров, но ближе к вечеру юань пошел в контратаку, отбив дневные потери.

Нефть при этом усиливала рост вместе с другими commodities на фоне отката индекса доллара DXY после выхода данных ADP об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль. Кроме того, "черное золото" реагировало на очередные тревожные ближневосточные новости.

В США инвесторы ждут "голубиных" сигналов от Федрезерва - регулятор может намекнуть о намерении понизить процентные ставки на сентябрьском заседании. В четверг ЕЦБ представит ежемесячный отчет. Будут опубликованы июльские индексы деловой активности в производственном секторе PMI по Китаю (от Caixin), еврозоне и США. В России в четверг "Аэрофлот" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 года. Совет директоров HeadHunter (MOEX: HHRU) рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики, напомнил эксперт.

"Краткосрочно российский рынок может консолидироваться вблизи 2950 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании новых драйверов, в фокусе внимания останутся движения курса рубля и котировок нефти. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 августа - 2900-3000 пунктов", - считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов также отмечает, что рынок акций РФ в течение дня выходил в "плюс" по индексам, но вечером вновь вернулся ниже отметки 2950 пунктов по индексу МосБиржи.

Котировки акций поддерживал позитивный фон: нефть и металлы отскочили вверх, на глобальных рынках улучшились настроения в преддверии завершения заседания ФРС США. Решение ФРС по базовой процентной ставке будет известно вечером в среду, также выйдет комментарий относительно дальнейшей монетарной политики, что выступает главной интригой. Инвесторы ждут от регулятора смягчения риторики и сигналов к первому снижению ставки на 25 б.п. Сейчас с 90%-ной вероятностью рынки ожидают ее снижения в сентябре.

Кроме того, после завершения основной торговой сессии российские инвесторы ожидают публикации важной статистики, которая может оказать влияние на решение ЦБ РФ в отношении денежно-кредитной политики. В частности, будут опубликованы данные по динамике ВВП, а также уровню безработицы, который остается на исторически низком уровне в 2,6%, что, в свою очередь, выступает одним из ключевых проинфляционных рисков.

Нефть Brent превысила $80 за баррель на фоне обострения геополитики. Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране рано утром в среду. Ответные меры со стороны ХАМАС могут спровоцировать эскалацию конфликта и вызвать перебои поставок нефти из региона, отмечает Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду рынок акций РФ поддерживается отскоком нефти вверх, а также возвращением цен на золото в район исторического пика $2488 за унцию перед итогами заседания Федрезерва. В конце дня в РФ будет опубликован блок ключевой макроэкономической статистики за июнь. Российский рынок в целом остается под среднесрочным нисходящим давлением и завершает месяц падением примерно на 6,5-7,5% на фоне жесткой монетарной риторики и дивидендных отсечек. Акции, тем не менее, пытаются устоять у локальных минимумов, а в ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на финрезультатах компаний за II квартал.

Нефть выросла на фоне сообщений об убийстве лидера ХАМАС. Котировки нефти в конце месяца опускались до минимумов с начала июня ввиду признаков ослабления спроса на нефть в Китае, после чего отступили от района важных среднесрочных поддержек $78,5 и $74,5 за баррель Brent и WTI соответственно, у которых проходят линии "бычьих" трендов. В среду вечером участники будут оценивать отчет Минэнерго США по запасам, а 1 августа - итоги заседания ОПЕК+, изменения квот добычи на котором, впрочем, не ожидается, полагает Кожухова.

Аналитики ИК "Риком-Траст" отметили сохраняющиеся высокие обороты торгов акциями "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,4%, до 3894 рубля; оборот превысил 7,344 млрд рублей), который накануне впервые в истории анонсировал выплату дивидендов в размере 80 руб. на бумагу (доходность около 2%). Совет директоров 5 августа утвердит рекомендации.

"Обычно подобные компании предпочитают инвестировать нераспределенную прибыль в развитие или накапливать средства для резервирования. Тем не менее, новые акционеры "Яндекса" поняли, что выплаты еще больше повышают инвестиционную привлекательность. Решение по выплате дивидендов связывают с динамикой финансовых результатов компании, потребностью в инвестициях для будущего роста и показателями долга", - отмечают аналитик.

В случае положительного решения совета директоров и одобрения собранием акционеров дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 года. В будущем планируется платить дивиденды на полугодовой основе.

"Мы рекомендуем покупать бумаги "Яндекса" долгосрочно. Ожидаем, что в долгосрочном периоде компания может сформировать хороший текущий дивидендный потенциал", - полагают аналитики "Риком-Траста".

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,5-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-2,9% во главе с Nasdaq).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1% по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, говорится в заявлении регулятора. Руководители центробанка единогласно выступили за такое повышение краткосрочной ставки по депозитам коммерческих банков. Эксперты не ожидали ее изменения, по данным Trading Economics.

Банк Японии также заявил, что сократит ежемесячные объемы выкупа гособлигаций до 3 трлн иен ($20 млрд) в январе-марте 2026 года с нынешних 6 трлн иен для нормализации денежно-кредитной политики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до минимальных с февраля 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило в среду Государственное статистическое управление страны. Аналитики ожидали спада до 49,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение темпов до 2,4%.

На нефтяном рынке в среду вечером цены продолжают коррекцию вверх после серьезного падения днем ранее (во вторник цены обновили минимум с 5 июня), инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,67 за баррель (+2,7% и -1,4% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $77,46 за баррель (+3,17 и -1,4% во вторник).

Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в среду.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 1,53 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,29 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

В четверг рынок также ждет встречи ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,9%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,9%), расписки HeadHunter (-2,6%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,1%).

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-1,5%) в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 6,18 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании.

Чистый убыток ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-0,6%) по РСБУ за I полугодие 2024 года составил 160,9 млн руб. против 28 млн руб. прибыли годом ранее, сообщила компания. Выручка подросла на 2,4%, до 1,5 млрд руб.

Выросли акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+13,2%), "ММЦБ" (+4,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,4% и +11,8% "префы"), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,53 млрд рублей (из них 6,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,49 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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