"Цифра брокер" оценивает справедливую стоимость акций "Ренессанс страхования" в диапазоне 115-119 руб. за штуку

"Цифра брокер" оценивает справедливую стоимость акций "Ренессанс страхования" в диапазоне 115-119 рублей за штуку.

"Наша оценка справедливой стоимости "Ренессанс страхования" определяется как среднее арифметическое оценок по мультипликаторам P/E и P/B российских аналогов и целевой дивидендной доходности по результатам 2024 года. Анализ стоимости по мультипликаторам аналогов предполагает справедливую стоимость компании на уровне 64,2 млрд рублей. Оценка по собственной дивидендной доходности подразумевает справедливую стоимость компании в 66,5 млрд рублей при прогнозном дивиденде 12,1 рубля за 2024 год и целевой доходности 10,1%. Таким образом, справедливая оценка бумаг "Ренессанс страхования" находится в диапазоне 115-119 рублей за одну акцию", - пишут аналитики брокера в своем обзоре.

Как они отмечают, высокие ставки в экономике повышают спрос на сберегательные продукты "Ренессанс страхования", в то время как повышение доходов населения поддерживает рост продаж в сегменте ДМС. Тенденция к удорожанию транспортных средств способствует повышению сборов страховых премий в сегменте автострахования, а более высокие процентные ставки стимулируют рост доходов от инвестиционного портфеля.

ПАО "Группа "Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на Московской бирже в конце октября 2021 года.

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