Акции МД Медикал Груп не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Компания показала сильные результаты за шесть месяцев текущего года, добившись роста выручки на 22,6% и увеличения операционных показателей по всем направлениям, - отмечают эксперты. - В планах МДМГ открытие в 2024 году нескольких медицинских центров в разных регионах, а также строительства и открытие в 2025-2026 годах медицинского центра "Лапино-3" и клинического госпиталя в Домодедово, при этом для реализации инвестиционных проектов компания может нарастить капитальные затраты и снизить свободный денежный поток. Мы позитивно оцениваем раскрытые показатели компании за первое полугодие 2024 года, но, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, считаем, что акции компании в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочного инвестора".

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