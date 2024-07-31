Среднесрочная техническая картина на рынке акций РФ остается медвежьей - "Велес Капитал"

Среднесрочная техническая картина на рынке акций РФ остается медвежьей, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок в июле сохранял общую слабость, а по итогам месяца теряет около 8,4% и 6,6% по индексам Мосбиржи и РТС, обновив минимумы с июля и октября 2023 года соответственно. Среднесрочная техническая картина на российском рынке остается медвежьей как минимум до закрепления индекса Мосбиржи выше 3160 пунктов с рисками обновления июльского минимума 2879 пунктов со следующими поддержками 2830 пунктов и 2800 пунктов. С другой стороны, в районе 2900 пунктов расположена важная поддержка, у которой также не исключены краткосрочные коррекционные покупки", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По мнению Кожуховой, с фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в августе, с одной стороны, может оставаться под нисходящим давлением ввиду рисков продолжительного удержания жестких монетарных условий в РФ и возможности еще одного повышения ключевой ставки, что делает более привлекательными такие активы как депозиты и облигации. С другой, однако, инвесторы у локальных минимумов могут искать новые поводы для покупок, которыми могут стать ожидания промежуточных дивидендов за 1-е полугодие 2024 года, о которых уже объявили "ММК" и "Северсталь".

"Ожидания выплат могут активизироваться, в частности, по банку "Санкт-Петербург", который уже назначил дату годового дивидендного собрания акционеров на 18 сентября. - считает аналитик. - Кроме того, наблюдательный совет кредитора одобрил выкуп 20 млн акций, что может выступать дополнительным поддерживающим котировки фактором. Кандидатами на наиболее привлекательные выплаты за 1-е полугодие (уровень которых, тем не менее, наверняка будет значительно ниже ключевой ставки 18%) также являются "Татнефть", "ТМК", "АЛРОСа", а за 9 месяцев текущего года - "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Магнит". Промежуточных выплат после редомициляции ожидают и от "Яндекса". Рост цен на золото при этом может поддерживать интерес к таким эмитентам как "Полюс" и "Селигдар".

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