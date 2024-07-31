Рубль днем слегка дешевеет в паре с юанем после завершения в начале недели июльского налогового периода

Москва. 31 июля. Китайский юань умеренно повышается на Московской бирже днем в среду, его курс составил 11,88 руб. в 15:00 мск, что на 3,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний торговый день месяца рубль слабеет с учетом снижения спроса на рублевую ликвидность после того, как в начале недели завершился июльский налоговый период.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 20 копеек, до 86,6 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 13 копеек, до 93,68 руб./EUR1.

Сценарий плавного ослабления рубля до уровня чуть выше 12 за юань остается базовым на ближайшие дни, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ (MOEX: PSKB)) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня во вторник смог подрасти, завершив торги у отметки 11,85 руб. Торговая активность в паре "юань-рубль" после завершения налоговых выплат ощутимо снизилась, - пишет эксперт. - Уход избыточного предложения со стороны экспортеров, традиционный для начала месяца, по нашему мнению, позволит китайской валюте тяготеть к сдержанному росту. Однако оснований для существенного роста валютных курсов в условиях слабого, из-за ограниченных возможностей по валютным переводам, спроса на валюту и инфраструктурных рисков середины августа мы пока не видим. От юаня в ближайшие дни ждем развития плавного повышательного движения, с тяготением в район 12 руб., выглядящий на текущий момент наиболее оправданным с конъюнктурной точки зрения, допускаем попытки пройти чуть выше в первые дни августа".

Целевым диапазоном по курсу юаня на сегодня аналитик видит уровень 11,8-11,95 руб.

Рубль в среду, скорее всего, продолжит движение к отметке 12 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник не показывал выраженную динамику. Принципиально значимых для валютного рынка событий не было, объем торгов юанем на бирже продолжил заметно снижаться, - пишут эксперты. - В среду утром курс пары "юань-рубль" находится у 11,87 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшее время курс, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 11,75-12 руб./юань, постепенно приближаясь к его верхней границе".

Нефтяные цены во вторник активно снижались, но сегодня они восстанавливаются - по мнению аналитиков, поддержку котировкам оказывают новости об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и недельные данные от API, показавшие ускорившееся снижение запасов в США. Дальнейшую динамику котировкам зададут сегодняшние сигналы со стороны ФРС. Если они приведут к ослаблению доллара, нефтяные цены продолжат восстановительный рост в сторону $81 за баррель, полагают в банке.

Рост цен на нефть ускорился днем в среду из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 2,77%, до $80,79 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочили в цене к этому времени на 3,56%, до $77,38 за баррель.

Обе марки накануне подешевели на 1,4% и обновили минимумы с 5 июня.

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу.

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение нефтяных резервов на 1,6 млн баррелей.