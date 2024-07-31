"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Делимобиля" с целью 340 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 340 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,56%, стоп-приказ: 258 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Московская биржа включит акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций, что, на взгляд аналитиков. может обеспечить приток средств фондов, которые добавляют данный сектор к себе в портфели.

"С технической точки зрения коррекция вместе с рынком немного затянулась, и цена пришла к уровню выхода на IPO. Данный уровень можно считать сильной поддержкой. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 258 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,78", - отмечают в "Финаме".

"Делимобиль" - российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 15000 автомобилей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.