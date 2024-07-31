Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5060 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Результаты "Яндекса" за 2К24 снова превзошли ожидания, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Консенсус-прогноз и наши оценки выручки превышены на 2-1%, а показатель EBITDA - на 12-11%. Рост выручки ожидаемо замедлился до 37% г/г. Скорректированная EBITDA составила 47,6 млрд руб., превзойдя ожидания. Компания предоставила финансовый прогноз на 2024 год впервые с 2022 года: менеджмент ожидает роста выручки на 38-40% г/г (на уровне наших ожиданий) и скорректированной EBITDA на уровне 170-175 млрд руб. (мы ожидаем 204 млрд руб., причем исторически компания склонна давать консервативные прогнозы в начале года). "Яндекс" также впервые рекомендовал выплату дивидендов в размере 80 руб. на акцию (див. доходность 2%) с выплатой до конца октября 2024 года. Мы считаем новости от компании позитивными для котировок акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.