S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5310-5330п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5310-5330 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Баланс рисков на предстоящую торговую сессию складывается положительным, - отмечает эксперт. - Заседание ФРС способно поддержать аппетит к риску, а новости технологического сектора могут стимулировать выкуп просадки. Помимо заседания ФРС, на ход торгов повлияют отчеты Boeing и Mastercard. Фьючерс на индекс широкого рынка перед открытием растет на 0,9%. Ожидается повышенная волатильность. Ориентируемся на диапазон 5390-5520 пунктов по индексу S&P 500. Бенчмарк повторно отскочил от 5400 пунктов, создавая предпосылки для ретеста уровня 5500, который выделяется на графике как ключевое краткосрочное сопротивление. Позиции покупателей пошатнутся при уходе S&P 500 ниже 5390. Продолжение нисходящего движения может привести рынок к тесту области 5310-5330 пунктов".

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