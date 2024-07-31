Акции Яндекса остаются привлекательной историей роста - ПСБ

Акции "Яндекса" остаются добротной и привлекательной историей роста, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Яндекс" публикации сильной отчетности за 2К24 провел онлайн-звонок для инвесторов по ее итогам, - отмечают эксперты. - В ходе конфколла "Яндекс" подтвердил намерение развивать сегменты бизнеса, которые пока не являются маржинальными, в то время как ключевые сегменты, по словам представителей компании, продолжат расти за счет инвестиций, в том числе в разработку и новые форматы бизнеса. Хотя "Яндекс" ожидает небольшого снижения темпов роста выручки "Поиска и портала", компания рассчитывает на ускорение темпов роста электронной коммерции, B2B-услуг и финтеха. Яндекс также заявил об "улучшении экономики" и оптимизации затрат внутри некоторых сегментов и внутри бизнеса в целом: так, маржинальность по EBITDA электронной коммерции выросла на 5 п.п. во II кв. В целом компания смотрит на бизнес оптимистично, подтверждая наш позитивный взгляд - мы по-прежнему считаем "Яндекс" добротной и привлекательной историей роста".

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