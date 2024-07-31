Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 149 рублей на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года и сообщил, что до конца года реализует заблокированных активов на сумму 92 млрд руб. и повышает прогноз по чистой прибыли в текущем году с 435 до 550 млрд руб., - пишут эксперты. - Мы оцениваем представленные результаты как умеренно позитивные. Банк способен генерировать чистую прибыль за счет разовых факторов, влияние которых перевешивает более сдержанные темпы роста кредитования и невысокой маржинальности (банк понизил прогноз по чистой процентной марже на этот год с 2,5% до 2%). Новый ориентир по чистой прибыли, по нашему мнению, выглядит достижимым, и, в сочетании с заявлением первого зампреда банка Д. Пьянова о заинтересованности кредитной организации в выплате дивидендов ранее 2026 года (что предполагает див. доходность, исходя из текущих котировок, на уровне около 10%), способен оказать поддержку его акциям, сильно отстающим от своего сегмента и рынка в целом".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.