Рынок акций РФ после утреннего роста взял тайм-аут, динамика "фишек" смешанная

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду перешел к боковику в ожидании свежих драйверов, покупатели сократили активность в отсутствие фундаментальных поводов для инвестиций в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2950 пунктов, в лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2947,1 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс поднимался до 2957 пунктов), индекс РТС - 1075,41 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 июля, составляет 86,33 руб. (-22,54 копейки).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), Solidcore (MOEX: POLY) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев ожидает плавного роста на рынке акций на фоне накопленного позитива: отсутствия ожиданий по скорому повышению ставки ЦБ РФ, отскока вверх цен на нефть, начала сезона реинвестирования дивидендов в рынок.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на текущей неделе покупки могут продолжиться, так как начали поступать дивиденды, часть которых может быть реинвестирована в акции, а навес продаж бумаг "дружественных" нерезидентов должен иссякнуть. "Мы полагаем, что повышенная волатильность на рынке сохранится, при этом более амплитудные движения будут показывать бумаги, которые сильнее всего дешевели в июле", - отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2900-2980 пунктов.

"На наш взгляд, можем вновь увидеть снижение рынка. Ситуация на мировых рынках стабилизировалась: цены на нефть утром растут, однако текущие отметки на 8% ниже значений, которые были в начале июля. В условиях стабильной ситуации на валютном рынке предпочтение отдаем бумагам из внутренних секторов, а также золотодобытчикам", - отмечает аналитик.

По оценке Головинова, накануне рост рынка был вызван закрытием коротких позиций игроками после сильного падения в понедельник. Вероятно, трейдеры ждали, что индекс продолжит снижение после достижения уровня 2900 пунктов, но этого не произошло. Другая часть инвесторов, вероятно, попробовала открыть длинные позиции в сильно откатившихся бумагах. Однако существенных причин для смены траектории движения рынка не появилось, поэтому следует сохранять осторожность в покупках, считает аналитик.

Рост акций ВТБ был поддержан накануне заявлениями менеджмента о возможном "дивидендном сюрпризе". Заметно лучше рынка выглядели акции золотодобытчиков, поскольку мировые цены на золото вновь вернулись выше $2400 за унцию. "На наш взгляд, сейчас наиболее привлекательно смотрятся бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD). Подскочили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) на фоне новостей о том, что старт торгов акциями российской МКПАО "Хэдхантер" намечен на 23 сентября. При этом уже в четверг совет директоров компании рассмотрит вопрос об утверждении новой дивидендной политики, отметил Головинов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,8-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-1,5% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1% по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, говорится в заявлении регулятора. Руководители центробанка единогласно выступили за такое повышение краткосрочной ставки по депозитам коммерческих банков. Эксперты не ожидали ее изменения, по данным Trading Economics.

Банк Японии также заявил, что сократит ежемесячные объемы выкупа гособлигаций до 3 трлн иен ($20 млрд) в январе-марте 2026 года с нынешних 6 трлн иен для нормализации денежно-кредитной политики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до минимальных с февраля 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило в среду Государственное статистическое управление страны. Аналитики ожидали спада до 49,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после серьезного падения днем ранее (во вторник цены обновили минимум с 5 июня), инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $79,8 за баррель (+1,6% и -1,4% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $76,02 за баррель (+1,7% и -1,4% во вторник).

Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в среду.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

В четверг рынок также ждет встречи ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,7% и +4,5% "префы"), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+5,7%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,22 млрд рублей (из них 1,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,6 млрд рублей на бумаги ВТБ и 686,8 млн рублей на акции "ТКС Холдинг").

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