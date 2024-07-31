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31 июля 2024 года 11:00
Рубль в среду продолжит движение к отметке 12 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Рубль в среду, скорее всего, продолжит движение к отметке 12 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник не показывал выраженную динамику. Принципиально значимых для валютного рынка событий не было, объем торгов юанем на бирже продолжил заметно снижаться, - пишут эксперты. - В среду утром курс CNY/RUB находится у 11,87 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшее время курс, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 11,75-12 руб./юань, постепенно приближаясь к его верхней границе". Нефтяные цены во вторник активно снижались, но сегодня они восстанавливаются - по мнению аналитиков, поддержку котировкам оказывают новости об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и недельные данные от API, показавшие ускорившееся снижение запасов в США. Дальнейшую динамику котировкам зададут сегодняшние сигналы со стороны ФРС. Если они приведут к ослаблению доллара, нефтяные цены продолжат восстановительный рост в сторону $81/барр., полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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.31 июля 2024 года 11:41
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.31 июля 2024 года 10:32
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.31 июля 2024 года 10:12
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