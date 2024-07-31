Цены рублевых корпбондов в среду могут умеренно подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 31 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок; поддержку также окажет отсутствие на первичных аукционах выпусков ОФЗ с фиксированной ставкой (31 июля Минфин будет размещать лишь один выпуск ОФЗ c плавающей ставкой), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленно, инвесторы изучали квартальные отчеты эмитентов в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры полагают, что американский центробанк в этот раз сохранит процентные ставки на уровне 5,25-5,5% годовых. Регулятор объявит решение в 21:00 мск среды, пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла начнется полчаса спустя.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта, говорится в опубликованном во вторник отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали июльское значение индекса на уровне 99,7 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные и итоги заседания Банка Японии. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 1,5%. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% годовых с 0-0,1% по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, говорится в заявлении регулятора. Эксперты не ожидали ее изменения, по данным Trading Economics. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются утром в среду после серьезного падения днем ранее, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,02 за баррель, что на 1,77% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,4%, до $78,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене на 1,93%, до $76,17 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 1,4%, до $74,73 за баррель.

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он погиб в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды. В среду рынок также ждет итогов заседания Федеральной резервной системы, в четверг - встречи ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 июля выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,905 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,139 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,29% и составил 104,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,31%, поднявшись до 912,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (+1,98%), "Роснефть-001Р-04" (+1,17%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,72%), "АФК Система-1Р-11" (-0,69%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом 7 млрд рублей. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 135 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок прошел 25 июля. В ходе премаркетинга книга была переподписана в три раза, а объем размещения увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-002P-06 объемом 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составит 105 базисных пунктов, купоны по выпуску будут квартальными. Сбор заявок прошел 24 июля. При открытии книги ориентир спреда составлял не выше 110 базисных пунктов, а объем размещения планировался в размере не более 10 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" 1 августа c 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-09R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не выше 120 базисных пунктов. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 7 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Нижегородская малая технологичная компания ООО "Хромос инжиниринг" 1 августа начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Размещение продлится год. Ставка 1-го купона составит 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Аренза-про" 6 августа планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не выше 350 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 2-го купона облигаций серии 005P-12Р объемом 15 млрд руб. на уровне 18,5% годовых. Банк 1 июля начал размещение выпуска с погашением 1 февраля 2028 года. Оно продлится до 1 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Ставки 2-43-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,5% годовых.

ООО "РВК-Инвест" (100%-ная дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") установило ставки 9-12-го купонов 10-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20,75% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2020 года по ставке 7,15% годовых. В настоящее время у нее нет других выпусков в обращении.

АО "ЕнисейАгроСоюз" установило ставку 3-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск в феврале текущего года по ставке 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 10 лет.

Владельцы облигаций АО "Росгеология" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения этих бумаг в связи с тем, что показатель соотношения совокупных будущих поступлений и финансовых обязательств эмитента составляет менее 1,5:1, сообщила компания. Требования о досрочном погашении могут быть направлены в течение 15 рабочих дней с текущей даты. Эмитент обязан погасить предъявленные бумаги не позднее семи рабочих дней после окончания указанного срока. "Росгеология" разместила 3-летний выпуск объемом 6 млрд рублей в декабре 2023 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

ООО "Ника" допустило технический дефолт по выплате купона и погашению части номинальной стоимости 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. Причина - отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. "Ника" разместила выпуск в апреле текущего года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов - на уровне 15% годовых, 9-12-го купонов - на уровне 14% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов должно быть погашено по 14% от номинала. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

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