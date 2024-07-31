Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за июль;

- отчет по рынку труда Германии за июль;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июль;

- отчет по занятости в частном секторе США от ADP за июль;

- Чикагский индекс производственной активности в июле;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в июне;

- итоги заседания ФРС и пресс-конференция регулятора;

- финансовые результаты "РусГидро" за 2-й кв. 2024 года;

- квартальные результаты Meta Platforms, Mastercard, Qualcomm, Boeing, Airbnb, MetLife, eBay.

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