Сценарий плавного ослабления рубля до уровня чуть выше 12 руб./юань остается базовым - ПСБ

Сценарий плавного ослабления рубля до уровня чуть выше 12 руб./юань остается базовым на ближайшие дни, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня во вторник смог подрасти, завершив торги у отметки 11,85 руб. Торговая активность в паре юань-рубль после завершения налоговых выплат ощутимо снизилась, - пишет эксперт. - Уход избыточного предложения со стороны экспортеров, традиционный для начала месяца, по нашему мнению, позволит китайской валюте тяготеть к сдержанному росту. Однако оснований для существенного роста валютных курсов в условиях слабого, из-за ограниченных возможностей по валютным переводам, спроса на валюту и инфраструктурных рисков середины августа мы пока не видим. От юаня в ближайшие дни ждем развития плавного повышательного движения, с тяготением в район 12 руб., выглядящий на текущий момент наиболее оправданным с конъюнктурной точки зрения, допускаем попытки пройти чуть выше в первые дни августа".

Целевым диапазоном по курсу юаня на сегодня аналитик видит на уровне 11,8-11,95 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.