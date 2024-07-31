Отказ Минфина размещать в среду ОФЗ-ПД поддержал рынок госбумаг - ПСБ

Отказ Минфина размещать в среду ОФЗ-ПД поддержал рынок госбумаг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ перешли к консолидации у годовых минимумов - доходность индекса RGBI вчера снизилась на 6 б.п. - до 16,54% годовых, - отмечает эксперт. - Объемы торгов при этом снизились до 6 млрд руб. по индексному портфелю бумаг против 10-17 млрд руб. в предыдущие 2 торговых дня снижения котировок госбумаг. Это говорит о переходе инвесторов к выжидательной позиции. Локальной поддержкой рынку послужил отказ Минфина размещать в среду выпуск ОФЗ-ПД (на аукционе будет предложен только один выпуск флоатера ОФЗ 29025). Вместе с тем в предыдущие 2 недели аукционы по ОФЗ с фиксированным купоном также не состоялись из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам - ключевыми факторами для рынка в текущих условиях остается динамика инфляции и ожидания по изменению ключевой ставки".

Аналитик банка по-прежнему считает целесообразным оставаться в корпоративных флоатерах со стратегией сокращения их срочности в расчете на ослабление ДКП в следующем году. Отыгрывать данные ожидания по ставке через длинные ОФЗ-ПД, на взгляд Грицкевича, рискованно на фоне жесткого сигнала ЦБ по итогам пятничного заседания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.