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30 июля 2024 года 19:18

Рубль во вторник подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни

Москва. 30 июля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, его курс составил 11,86 руб. в 19:00 мск, что на 6,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 июля на 22,54 копейки, до 86,33 руб./$1, и уменьшил курс евро на 84,34 копейки, до 93,2947 руб./EUR1.

Сложная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке в целом не изменилась, при этом добавился еще один негативный для нее фактор: существенное смягчение требований о репатриации валютной выручки экспортерами, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам (продавать не менее 90% от этого объема). В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля он был снижен уже до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Мы не видим (в последние месяцы - ИФ) никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была "редким зверем" в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим (фактором - ИФ) для юаневой ликвидности", - сообщил Пьянов.

По его словам, кредитование в юанях "по-прежнему остается привилегией".

"Рубль во вторник перешел к сдержанному ослаблению на фоне окончания июльского налогового периода, биржевой юань отметился у 11,9. Доллар к рублю (на базе индикаторов срочного рынка) вернулся выше 87. В ближайшие дни мы ожидаем постепенного смещения курсов ближе к 12 руб. за юань и к 88 за доллар. Девальвация сдерживается ужесточением денежно-кредитных условий, нестабильным восстановлением импорта (и соответственно, спроса на иностранную валюту). Из ближайших событий выделим заседание ФРС в среду. Сюрпризов от него не ожидается, но вероятен сигнал о возможности снижения ставок в сентябре. Оно, очевидно, будет символическим, но в то же время и символичным - Федрезерв впервые с лета 2023 года может пойти на снижение процентных ставок, максимальных за 20 лет. Сигнал к смягчению курса ДКП США способен снизить давление доллара на мировые валюты. Кроме того, спад глобального доллара был бы позитивен для котировок сырья, в том числе нефти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Ослабление национальной валюты обусловлено завершением налогового периода в начале недели. При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Жесткая монетарная политика Банка России, ограничения в трансграничных платежах, а также меры поддержки рубля не дадут ему значительно снизиться. В свою очередь, для более устойчивой коррекции рубля необходимо восстановление платежей за импорт, который сейчас ограничен из-за ограничений в отношении группы Мосбирижи. Ситуация может измениться ближе к концу года, когда, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, могут начаться первые трансграничные платежи в криптовалюте. Вероятно, на неделе курс рубля будет возвращаться к уровням около 12 за юань и 88 за доллар", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть продолжают падать вечером во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $78,44 за баррель, что на 1,65% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,56%, до $74,63 за баррель.

Трейдеров продолжает беспокоить спрос со стороны Китая, пишет Trading Economics. После публикации слабых квартальных данных о динамике китайского ВВП также усилились опасения за общие перспективы этой экономики.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает ослабление обеспокоенности вокруг геополитической напряженности на Ближнем Востоке после сообщений СМИ о том, что "Хезболла" не планирует полномасштабной войны с Израилем.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, данных о запасах энергоносителей в США, а также итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Банк России во вторник, 30 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 470 млрд рублей (при лимите 4 трлн 470 млрд рублей и спросе 4 трлн 935,7 млрд рублей) в среднем по ставке 17,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 912,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 912,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 июля увеличилась на 172 базисных пункта - до 17,27% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно понедельника на 5 базисных пунктов, до 16,08% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 16,43% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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