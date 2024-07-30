"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1290 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии.

"НОВАТЭК" представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Все показатели продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, подчеркивают аналитики.

По их оценкам, компания направит на дивиденды около 40-45% от скорр. чистой прибыли: скорр. чистая прибыль составит около 285-290 млрд рублей, исходя из чего размер дивиденда может составить 37-43 рубля на акцию (доходность к текущим ценам 3,5-4%).

"Основой пристального внимания инвесторов на данный момент являются новые СПГ-проекты и возможность их запуска в условиях санкций, - указывает аналитик Александра Прыткова. - На фоне санкционного давления и срыва логистических поставок с Арктик СПГ 2 компании пришлось снизить объемы добычи на данном проекте. Кроме того, в будущем существует риск усиления давления на российские поставки СПГ и попадания проекта "НОВАТЭКа" (Ямал СПГ) под санкции. Это может произойти в случае наращивания производства СПГ США и Катаром, что обеспечит мировое потребление и позволит избежать сбоев на газовом рынке".

Эксперт "Т-Инвестиций" считает, что в базовом сценарии компания реализует все проекты. Однако это займет больше времени, чем предполагалось ранее.

По мнению Прытковой, в ближайший год потенциал роста ввиду отсутствия драйверов весьма ограничен, так же как и дальнейшее снижение котировок, так как все основные риски уже заложены в цене.

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