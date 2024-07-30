"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "ЛУКОЙЛа" и включив акции Positive Technologies.

Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), Positive Technologies, "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon, "МФК "Займер", "Яндекс".

"Мы добавляем акции Positive Technologies в преддверии сезонно сильных финансовых результатов во втором полугодии 2024 года, - отмечают аналитики. - Недавняя коррекциях в акциях этой компании может стать хорошей возможностью для покупки фундаментально привлекательной истории роста. Также фиксируем прибыль в акциях "ЛУКОЙЛа", которые, с учетом дивидендов, обогнали индекс Московской биржи полной доходности на 6,3% с момента включения в подборку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.