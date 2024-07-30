Курс рубля приблизится к отметкам 87 за доллар и 12 за юань на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля приблизится к отметкам 87 за доллар и 12 за юань на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль на прошедшей неделе укрепился на фоне роста продаж валюты экспортерами до $86,6 (курс Банка России) и CNY11,8, - напоминают эксперты Илья Федоров, Анатолий Трифонов и Василий Буянов. - Решение Банка России повысить ключевую ставку не оказало значительного влияния на курс. На этой неделе возможен выход данных по интервенциям Минфина в августе: ожидаем снижения покупок валюты в следующем месяце. Курс рубля ослабнет ближе к 87 за доллар и 12 за юань на фоне снижения продаж валюты экспортерами".

По наблюдениям аналитиков, ликвидность валютного рынка снизилась после введения санкций против Московской биржи, и рубль стал значительно более чувствительным к сезонному росту продаж валюты в конце месяца. Проблемы с оплатой российского импорта поддерживают курс рубля на высоком уровне, а недавние санкции только усилили этот эффект. По мнению стратегов "БКС МИ", сильный рубль приведет к снижению нефтегазовых доходов бюджета и, соответственно, покупок валюты Минфина в рамках бюджетного правила, еще больше способствуя укреплению рубля. Для устойчивой коррекции рубля необходимо решение проблемы оплаты импортных поставок.

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