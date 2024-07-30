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Главная / Мнения аналитиков / Акции Яндекса могут быть интересны долгосрочным инвесторам - "Газпромбанк Инвестиции"
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30 июля 2024 года 16:24
Акции Яндекса могут быть интересны долгосрочным инвесторам - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Яндекса" могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ориентированным на акции компаний роста, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Совет директоров "Яндекса" по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на одну акцию, текущая дивидендная доходность может составить 2,1%, - напоминают эксперты. - Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии формирования соответствующих рекомендаций совета директоров и принятия решений общим собранием акционеров. "Яндекс" продолжает демонстрировать высокие темпы роста по всем сегментам бизнеса. При этом, несмотря на то, что "Яндекс" является компанией роста, совет директоров планирует рассмотреть вопрос о выплате первых дивидендов в своей истории. На наш взгляд, небольшая потенциальная дивидендная доходность не должна смущать инвесторов ввиду растущего характера бизнеса компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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31 июля 2024 года 16:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 340 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,56%, стоп-приказ: 258 рублей, говорится в комментарии... читать дальше
.31 июля 2024 года 15:34
$2440 за тройскую унцию, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Во вторник котировки золота выросли на 1,12%, в настоящее время рост продолжается - торги ведутся на уровне $2417 за унцию, - констатирует эксперт. - Технически цена вновь пробила $2410 за унцию, преодолев-таки... читать дальше
.31 июля 2024 года 15:23
Рубль днем слегка дешевеет в паре с юанем после завершения в начале недели июльского налогового периода
Москва. 31 июля. Китайский юань умеренно повышается на Московской бирже днем в среду, его курс составил 11,88 руб. в 15:00 мск, что на 3,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний торговый день месяца рубль слабеет с учетом снижения спроса на рублевую ликвидность после того, как в начале недели завершился июльский налоговый период. читать дальше
.31 июля 2024 года 14:51
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5060 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Результаты "Яндекса" за 2К24 снова превзошли ожидания, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Консенсус-прогноз и наши оценки выручки превышены на... читать дальше
.31 июля 2024 года 14:31
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5310-5330 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Баланс рисков на предстоящую торговую сессию складывается положительным, - отмечает эксперт. - Заседание ФРС... читать дальше
.31 июля 2024 года 14:02
Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15% - Райффайзенбанк
Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15%, считают аналитики Райффайзенбанка. "Июльское заседание ЦБ РФ, результаты которого в целом были ожидаемы рынком, вызвало дополнительный всплеск доходностей (на 0,2...0,5 п.п.), - отмечают эксперты. -... читать дальше
.31 июля 2024 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $126,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 22,3% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Стоимость акций NVIDIA за последние несколько недель заметно просела на фоне... читать дальше
.31 июля 2024 года 12:55
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитиков. "Сеть клиник опубликовала сильные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - указывают аналитики. - Все основные показатели... читать дальше
.31 июля 2024 года 12:25
Акции "Яндекса" остаются добротной и привлекательной историей роста, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Яндекс" публикации сильной отчетности за 2К24 провел онлайн-звонок для инвесторов по ее итогам, - отмечают эксперты. - В ходе конфколла "Яндекс" подтвердил намерение развивать сегменты... читать дальше
.31 июля 2024 года 11:51
Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 149 рублей на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года и сообщил, что до конца года реализует заблокированных... читать дальше
.31 июля 2024 года 11:41
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду перешел к боковику в ожидании свежих драйверов, покупатели сократили активность в отсутствие фундаментальных поводов для инвестиций в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2950 пунктов, в лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс". читать дальше
.31 июля 2024 года 11:22
"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 980 рублей, что соответствует потенциалу роста на 13% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "МДМГ представила сильные операционные результаты за второй квартал и... читать дальше
.31 июля 2024 года 11:00
Рубль в среду, скорее всего, продолжит движение к отметке 12 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник не показывал выраженную динамику. Принципиально значимых для валютного рынка событий не было, объем торгов юанем на бирже продолжил заметно снижаться, - пишут... читать дальше
.31 июля 2024 года 10:32
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2900-2980 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи во вторник прибавил 1,3%, вплотную приблизившись к отметке 2950 пунктов, - напоминает эксперт. - На наш взгляд, вчерашний рост рынка... читать дальше
.31 июля 2024 года 10:12
Москва. 31 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок; поддержку также окажет отсутствие на первичных аукционах выпусков ОФЗ с фиксированной ставкой (31 июля Минфин будет размещать лишь один выпуск ОФЗ c плавающей ставкой), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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